Covid, 5 nuovi casi ad Aversa. Sindaco Golia: “Nessuna zona rossa, nessun focolaio”

“Ci sono stati comunicati 5 nuovi casi positivi, mentre abbiamo 32 guarigioni riferibili ai giorni scorsi. Pertanto ad Aversa abbiamo 78 casi attualmente positivi e 118 guariti, ovviamente i dati si riferiscono all’ondata iniziata a ridosso di Ferragosto. Nessuna zona rossa, nessun focolaio”. Lo dichiara il sindaco Alfonso Golia.

“Come tutti sapete, il Governo ha varato il nuovo DPCM (guarda qui) con le regole da osservare per i prossimi 30 giorni. Vengono introdotte rigide restrizioni che sono la logica conseguenza a comportamenti di totale menefreghismo che non possono e non devono mettere a repentaglio la salute di tutti coloro che, invece, le regole le rispettano eccome. Più che pensare al merito delle disposizioni, considerando il perchè ci siamo arrivati, mi concentrerei sulla loro rigida osservanza. Il rilassamento generale degli ultimi mesi ha portato a queste nuove regole: rispettiamole affinchè esse possano essere riviste. Come ha ricordato il Presidente Conte oggi pomeriggio in conferenza stampa, a nessuno piace imporre restrizioni, ma più saranno le inosservanze (con relativo aumento dei contagi) più le disposizioni saranno rigide. E viceversa. Teniamo a mente le nuove regole e le raccomandazioni contenute nel DPCM, ricordandoci che con il mancato rispetto non facciamo “fessi” Sindaco e Forze dell’Ordine, ma noi stessi. Oggi ho avuto anche un colloquio con il sindaco di Caserta Carlo Marino, che è anche presidente di Anci Campania. Ci siamo confrontati sulla possibilità di prendere misure comuni a tutela della salute e sul Recovery fund che rappresenta una straordinaria opportunità per gli enti locali. È tempo di responsabilità cari concittadini, affrontiamo questo mese con coscienza e prudenza. Se lo facciamo insieme saremo uniti e se siamo uniti, siamo immuni”.