Comunali Parete, l’annuncio di Pellegrino: “Mi ricandido”

“Ho deciso di ricandidarmi alla guida della città”. Così il sindaco Gino Pellegrino annuncia la sua ricandidatura alla fascia tricolore di Parete alle prossime comunali.

“Manca meno di un anno alla scadenza del mandato amministrativo e ritengo sia arrivato il momento di informarvi delle mie decisioni in merito alle elezioni comunali della prossima primavera anche per mettere un freno alle tante e contrastanti notizie che circolano in questi giorni. Sono stati quattro anni avvincenti, entusiasmanti, pieni di soddisfazioni per i risultati raggiunti e altrettanto ricchi di momenti di tensione e di difficoltà, non ultimo l’emergenza sanitaria per la pandemia da Covid-19. Sono solito affrontare le nuove sfide in full immersion, senza alcun risparmio di energie. E il mio più grande timore era che queste energie potessero venirmi a mancare considerati anche i miei impegni lavorativi, altrettanto gravosi. Al contrario in questi quattro anni sono riuscito a superare anche i momenti più critici, rigenerandomi e tornando alla carica con sempre maggiore grinta e tenacia, grazie al supporto di una squadra straordinaria, alla totale sintonia con la cittadinanza e, a un certo punto e senza alcun compromesso, grazie al sostegno anche di buona parte dell’opposizione che ha riconosciuto ed apprezzato l’innegabile lavoro svolto. Il sostegno maggiore l’ho ovviamente avuto dalla mia famiglia a cui va tutta la mia riconoscenza anche per non avermi mai fatto pesare il tempo sottratto ad essa. Vedere una città che cambia ti rigenera. Ed è con una carica se possibile ancora maggiore e con il grande desiderio di contribuire fattivamente a questo cambiamento che ho deciso di ricandidarmi alla guida della città. Credo sia la scelta più giusta anche per consentire alla mia squadra che ha lavorato tanto e bene, di portare a compimento le tante opere avviate e le altre che inizieranno nei prossimi mesi determinando quel radicale cambiamento che è la nostra più grande ambizione per questa città. In questi anni abbiamo riscoperto l’orgoglio di essere paretani e non c’è dubbio che anche dall’esterno siamo osservati con rispetto ed ammirazione. Siamo diventati modello di riferimento e motori di un processo di miglioramento che abbraccia un territorio più vasto della nostra città. Ritengo pertanto che abbiamo la responsabilità e l’onere di portare a compimento tale processo con il supporto di tutti i cittadini che hanno un ruolo determinante nel rendere la nostra città un luogo sempre più bello da vivere. Spero con tutto il cuore e l’entusiasmo che mi ha accompagnato in questi anni che anche voi condividiate le mie considerazioni e la mia scelta”.