Pillola abortiva ai minorenni, Moige: “Inaccettabile ed irresponsabile la decisione AIFA”

“La decisione AIFA di vendere ai minorenni il prodotto EllaOne, senza prescrizione medica ed il consenso dei genitori, mette in serio pericolo di abuso farmacologico la salute dei minorenni. In un sistema che impedisce ad un adulto di comprare un analgesico o un antibiotico senza la prescrizione medica, venga dato il via libero ad un minorenne di acquistare un farmaco del genere, rende questa decisione inaccettabile ed irresponsabile”. Così in una nota il Moige – Movimento Italiano Genitori.

“Non possiamo accettare che AIFA, che tra le sue funzioni ha anche quello di protezione dagli abusi farmacologici, permetta ad una minorenne di usare senza controllo medico un prodotto che ha numerosi rischi ed effetti collaterali. Crediamo altresi che questa decisione allontani anche i genitori dal loro diritto inalienabile di cura e crescita del minorenne. La salute dei minori deve essere al centro di tutte le azioni sanitarie, mentre questa delibera AIFA punta a paragonare la pillola EllaOne ad un banale farmaco da banco. Inaccettabile che in un sistema che impedisce ad un adulto di comprare un analgesico o antibiotico senza la prescrizione medica, venga dato il via libero ad un minorenne di acquistare un farmaco del genere. AIFA riveda immediatamente il provvedimento. Pronti alle azioni legali a tutela dei nostri figli in tutte le sedi competenti”.