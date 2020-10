Nuovo Dpcm, Conte: “Con ospiti a casa indossare mascherina”. Stop sport di contatto e gite scolastiche

“A ragion veduta: se la curva dovesse continuare a salire, si potrebbe pensare a lockdown circoscritti. I numeri ci sono, la maggioranza è coesa. Cercheremo di licenziare il Dpcm già stasera”. Così il premier Conte durante una riunione in corso a Palazzo Chigi tra il Governo con gli Enti Locali sulle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 contenute nel nuovo Dpcm. Alla riunione sono presenti il anche i Ministri Francesco Boccia (Affari regionali e le Autonomie) e Roberto Speranza (Salute) e, collegati in videoconferenza, i rappresentanti di Regioni, Comuni e Province.

“Nel Dpcm – spiega Conte – andremo a inserire la previsione delle mascherine all’aperto che abbiamo già messo in termini generali nel decreto legge. Mentre però è vincolante la norma sulle mascherine all’aperto, inseriremo una forte raccomandazione sulle mascherine all’interno delle abitazioni private in presenze di persone non conviventi. Non riteniamo di introdurre una norma vincolante ma vogliamo dare il messaggio che se si ricevono persone non conviventi anche in casa bisogna usare la mascherina.