Villa di Briano. Bimbo positivo, Sindaco ordina chiusura della scuola

Il sindaco di Villa di Briano Luigi Della Corte ha predisposto la chiusura della scuola dell’infanzia sita in via del Tramonto dopo il riscontro di un caso positivo di un alunno.

“Oggi ci sono stati segnalati due nuovi casi di contagio da covid-19 sul territorio brianese. Uno di questi due è di giovane età e frequenta la Scuola dell’Infanzia sita in Via del Tramonto – fa sapere il sindaco Della Corte. Fortunatamente, rassicuro i genitori degli altri alunni, già era assente da una settimana dalla lezioni, perché, in presenza dei primi sintomi influenzali, la dottoressa aveva, pertanto, già prudentemente predisposto il tampone, così da evitare, conseguentemente, la presenza in classe. Non vi nascondo la mia apprensione nel ricevere tale notizia, ma posso rassicurarvi che stanno entrambi bene. Abbiamo immediatamente predisposto tutte le misure relative alla sanificazione ed all’areazione degli ambienti del plesso. Lunedi la scuola dell’infanzia resterà chiusa”.