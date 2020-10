Aversa. Romano: “Più attenzione al cimitero, riqualificare piazza Marconi, progetti per benificiari RdC”

“Ho evidenziato, durante la riunione della Commissione consiliare Lavori Pubblici tenutasi lo scorso giovedì, la necessità di dare al Cimitero Comunale una maggiore attenzione e di porre ad esso una dignitosa riqualificazione, anche attraverso l’esternalizzazione dei servizi di manutenzione dei loculi e della gestione delle lampade votive. Allo stato attuale il Comune non riesce a garantire tale servizio”. Così il consigliere comunale M5S Roberto Romano.

“Inoltre è ormai giunto il momento di prendere una seria decisione per la riqualificazione di piazza Marconi e di Via Orabona, la zona dei “bassetti” che ormai è diventato attrattivo per tanti cittadini dell’agro aversano e dell’hinterland napoletano. Abbiamo la possibilità di farlo attraverso la devoluzione del mutuo PIP, che ci vede pagare interessi senza beneficiare di tale somma. Ultimo, ma non per importanza, il mio impegno per la realizzazione di progetti tendenti alla collocazione lavorativa di percettori del Reddito di cittadinanza. Serviranno per dare a questa città una svolta in termini di igiene e servizi al cittadino”.