Covid-19, 10 nuovi casi ad Aversa

“Ci sono stati comunicati dieci nuovi casi positivi e tre guariti”. Così il sindaco Golia aggiornando il bollettino quotidiano sull’emergenza Coronavirus.

“Il 90-95% dei casi è asintomatico e per certi versi è un bene in quanto più persone positive vengono isolate, tanto più si sottrae il contagio in famiglia, a lavoro, nella cerchia di amici, penso sia chiaro a tutti ormai come funziona la catena di contagio. Ma la tendenza dei numeri preoccupa perchè in costante crescita. Questa sera sarò di nuovo in strada con la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine. Inizia un weekend in cui è bene tenere a mente i numeri dei contagi e lo scenario epidemiologico che ci aspetta. Il periodo davanti a noi sarà duro, pesante. Per questo faccio appello ai genitori di figli minorenni e adolescenti affinchè vigilino e si assicurino che se i loro i figli in questo momento e/o in serata non saranno in casa, indossino la mascherina ed evitino gli assembramenti. In quanto genitori, ne siete responsabili ed è per questo che vi invito ad essere particolarmente “presenti”. A tutti raccomando massima prudenza e senso di responsabilità nel corso del weekend. Ricordate che se vi trovate in un luogo particolarmente affollato, quel luogo è potenzialmente non sicuro per voi.