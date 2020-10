Aversa. Pista atletica, esposto di Santulli alla Procura: Oliva chiede chiarimenti

Il Consigliere Comunale Avv. Alfonso Oliva, del gruppo consiliare Fratelli d’Italia, ai sensi dell’art. 51 comma 4 del Regolamento del Consiglio Comunale, ha deposita una interrogazione al Presidente del Consiglio Comunale della Città di Aversa e al Sindaco della Città di Aversa per conoscere l’iter per la realizzazione della pista di atletica.





” Premesso che – si legge nell’interrogazione comunale – il sindaco p.t. ha conferito al consigliere comunale Paolo Santulli la delega per occuparsi delle attività relative alla realizzazione della pista di atletica leggera; in data 10 agosto 2020 a mezzo nota prot.25555 il consigliere Santulli rassegnava le proprie dimissioni dall’incarico rimettendo la delega nella mani del sindaco; in data 31 agosto 2020 a mezzo nota prot. n. 27076 indirizzata al sindaco p.t., ed indirizzata anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord, il Consigliere Santulli esponeva e denunciava comportamenti definiti “anomali” del RUP (responsabile unico del procedimento) per la realizzazione della pista di atletica, arch. Benadusi, dipendente comunale; che ad oggi non è dato sapere a che punto si trova l’iter per la realizzazione della pista ne, tantomeno, quali siano i proveddimenti adottati dal sindaco. Tutto ciò premesso si interroga il Sindaco per conoscere: a che punto si trova l’iter per la realizzazione della pista di atletica? Chi è ad oggi che trattiene la delega? Chi è ad oggi il RUP? Quali provvedimenti sono stati adottati dopo l’esposto / denuncia del consigliere Paolo Santulli?”.