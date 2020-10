Aversa. Covid, Golia in riunione con Forze dell’Ordine: “Ho chiesto maggiore impegno ribadendo la necessità di usare il pugno duro”

“Oggi c’è stato comunicato un nuovo caso positivo e quattro guariti. Pertanto ad Aversa abbiamo 83 casi attualmente positivi. Come probabilmente avrete appreso tutti, in Campania il numero dei contagi è ulteriormente salito: 544 solo oggi e in Italia 3678 nuovi casi, il numero più alto dal 14 aprile. È inutile nasconderlo: c’è preoccupazione, come ha dichiarato poco fa il Ministro della Salute. Questa mattina ci siamo riuniti con Polizia Locale, Forze dell’Ordine e Asl. A tutti ho chiesto un maggiore e ulteriore impegno a tutti, ribadendo la necessità di usare il pugno duro”. Così il sindaco Golia nel tradizionale aggiornamento del bollettino sul coronavirus.

“Mi auguro che questo incremento di casi apra la mente anche ai più cocciuti, perchè ora non si gioca più con il fuoco, ma viviamo un momento di estrema delicatezza. Cari concittadini, non vi nascondo la mia preoccupazione…Più che per l’avanzata dei numeri, che avevamo – se ricordate – preannunciato giorni fa, ma per atteggiamenti di totale leggerezza che vedo in giro. E nonostante abbia ampiamente spiegato le competenze e le forze in campo sui controlli, continuo a leggere di persone che puntano il dito, cercano colpevoli e imputano alle scuole la colpa di tutto. Poi, in alcuni casi, andiamo fuori ai plessi e i primi ad assembrarsi sono proprio i genitori. Comportiamoci da persone adulte, mature e responsabili. Vi prego, non c’è più da scherzare. Come vi ho sempre detto è fondamentale, ora più che mai, che ognuno faccia la propria parte. Teniamo l’attenzione alta, evitiamo assolutamente luoghi affollati e nel nostro agire quotidiano teniamo bene a mente le persone a noi care perchè è loro che mettiamo a rischio con i comportamenti sbagliati”.