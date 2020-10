Aversa. L’amministrazione comunale incontra le piccole e medie imprese

Dopo l’approvazione in Giunta della delibera con la quale è stato previsto il totale azzeramento della Tari 2020 per le attività imprenditoriali chiuse durante il lockdown, ed una riduzione del 50% per quelle che, durante lo stesso periodo, seppur aperte, hanno subito una riduzione del proprio fatturato rispetto all’annualità precedente, oggi presso la casa comunale si è tenuto un incontro, così come promesso in precedenza, con le sigle di categoria.

Tra i presenti c’erano l’assessore alle finanze, dott.ssa Francesca Sagliocco, l’assessore agli affari generali, avv. Mario De Michele, i consiglieri Paolo Cesaro e Antonio Andreozzi, le rappresentanze delle piccole e medie imprese, tra le quali Confesercenti Aversa, Confesercenti Caserta, la C.N.A. (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media impresa) le rappresentanze dell’ordine dei commercialisti di Napoli nord, nonché i rappresentanti dello sportello Informaimprese. Lo scopo dell’incontro è stato quello di raccogliere dubbi e perplessità delle categorie più soggette alle ripercussioni economiche derivanti dell’emergenza epidemiologica.

Nel corso dell’incontro le categorie hanno espresso i loro dubbi e ricevuto chiarimenti in merito. Un incontro particolarmente voluto dall’assesore Sagliocco, la quale ha ritenuto opportuno ascoltare i diretti interessati prima di procedere alla pubblicazione del bando grazie al quale si potrà accedere alle misure di sostegno previste.