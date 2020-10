Ordinanza ‘coprifuoco’ movida Campania, Castiello: “De Luca colpisce ristoratori e affini: subito commissario emergenza covid”

“La nuova ordinanza con cui De Luca ha imposto la chiusura anticipata per locali di ristorazione ed esercizi similari rappresenta l’ennesimo tentativo maldestro di arginare il dilagare dei contagi. La verità è che l’emergenza da covid 19 di cui De Luca, con le sue dirette da cabaret, aveva annunciato la sconfitta,andava combattuta con un piano di lotta e prevenzione di cui la Campania è ancora priva”. Lo ha dichiarato l’On. Pina Castiello, deputato campano della Lega.

“Ormai è chiaro a tutti che il presidente della regione si è intestato un successo che non era tale e che per tale è stato fatto apparire, profittando della fortunosa circostanza per la quale la Campania non era stata aggredita dal covid come invece è successo per altre regioni. Adesso il guasconico presidente che ci ritroviamo non sa più che pesci prendere e passa il suo tempo ad attaccare le forze dell’ordine, e dunque il ministro dell’interno del governo che lui e il figlio Piero sostengono, e i titolari delle attività commerciali, messi in ginocchio da questa nuova,controversa ordinanza. Manca un piano vero e un esecutore affidabile: in Campania occorre al più presto un commissario per l’emergenza coronavirus. De Luca è ottimo per l’arte teatrale, ma pessimo quando si tratta di affrontare problemi seri e delicati”.