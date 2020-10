Carinaro. Riapertura Comune per giovedi: ecco le disposizioni per i cittadini

“Vi aggiorno sui risultati dei tamponi eseguiti dai dipendenti dell’Ente che sono risultati tutti negativi Alla luce delle disposizioni dell’Asl, l’Ente riaprirà ai cittadini e alle utenze a far data da Giovedì mattina, l’accesso è consentito previo appuntamento, solo per adempimenti per i quali sia prevista una imminente scadenza per Legge e solo se l’adempimento non possa essere evaso da remoto”. Lo comunica il sindaco Nicola Affinito.

“Saranno assicurati i servizi dell’ufficio di stato civile (dichiarazione di nascita e di morte) e gli uffici di Polizia Locale (solo per le emergenze); I cittadini potranno comunicare con gli uffici comunali attraverso i contatti presenti sul sito istituzionali (telefono, mail, Pec): www.comune.carinaro.ce.it. Vi aggiorno che al momento nella nostra comunità è presente un solo (1) caso di contagio ma ciò non deve illuderci e dobbiamo continuare a mantenere alta la guardia e l’attenzione”.