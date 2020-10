(VIDEO) Aversa. Covid-19, 8 nuovi positivi. Golia: “Ordinanza De Luca sia accompagnata da rigidi controlli Forze dell’Ordine”

“Avrete tutti saputo dell’ordinanza firmata questa mattina dal Governatore De Luca che dispone ulteriori restrizioni ( leggi qui ). Invito tutti a prendere visione dell’ordinanza integrale. Mi auguro che queste nuove disposizioni siano accompagnate da rigidi controlli da parte delle Forze dell’Ordine. Noi come Comune, con la Polizia Locale, faremo la nostra parte. Così come mi auguro che il Governo, che nel DPCM di mercoledì dovrebbe confermare queste restrizioni su tutto il territorio nazionale, preveda misure economiche a sostegno degli imprenditori e dei dipendenti che risentiranno di queste nuove disposizioni. È un’ordinanza restrittiva, lo vediamo tutti. E tutti dobbiamo essere coscienti che essa rappresenta la logica conseguenza ad atteggiamenti di menefreghismo puro a cui ognuno di noi assiste nel suo piccolo. Non si può far finta di nulla, non si può pensare di essere immuni. Ben venga anche l’inasprimento delle pene fino a 3mila euro per chi non indossa la mascherina. Il momento è delicato, la tendenza dei numeri è purtroppo chiara, se non vogliamo ritornare alle condizioni di marzo, dobbiamo necessariamente agire con responsabilità rispettando le regole”.