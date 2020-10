Movida ai Decumani: sanzionati 5 esercizi pubblici

Ieri sera gli agenti del Commissariato Decumani e della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, con il supporto dei Nibbio e delle Unità Cinofile dell’Ufficio Prevenzione Generale e degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli, piazza San Domenico Maggiore, piazzetta Nilo e nelle vie limitrofe interessate dalla “movida”.

Nel corso dell’attività sono state identificate 105 persone e sono stati controllati 40 veicoli.

I poliziotti, durante le verifiche a due esercizi commerciali in largo Corpo di Napoli e via de Marinis, hanno sanzionato due dipendenti per inottemperanza alle misure anti-Covid-19 poiché sorpresi all’interno dei locali senza la mascherina.

Inoltre, i titolari di altri due bar in piazzetta Nilo e piazza San Giovanni Maggiore a Pignatelli sono stati sanzionati poiché sorpresi a vendere alcolici dopo le 22.00, mentre il titolare di un locale di via Mezzocannone è stato sanzionato per aver venduto alcolici da asporto dopo le ore 22; per l’esercizio commerciale è stata disposta la chiusura per due giorni.

Infine, gli agenti hanno denunciato due uomini, uno in via Nuova Marina e l’altro in via del Sole, poiché sorpresi nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo; i due sono stati altresì sanzionati perché non indossavano la mascherina.