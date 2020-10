Covid-19, nessun nuovo caso ad Aversa. Golia: “Bene De Luca a sollecitare controlli”

“Oggi non ci sono state comunicazioni da parte dell’Asl su guarigioni o nuovi casi di positività al Coronavirus per quel che riguarda la nostra citta”. Lo comunica il sindaco Alfonso Golia.

“Registriamo, purtroppo, dati in crescita sia sul piano regionale (oltre 400) che sul piano nazionale con oltre 2200 contagi, come non accadeva da aprile. Esprimo tutto io mio sostegno all’azione del governatore De Luca che incontrerà il ministro dell’Interno Lamorgese per sollecitare controlli volti al rispetto delle misure vigenti per contenere il contagio. Serve una svolta che parta dall’alto, sui territori gli uomini e i mezzi a disposizione non bastano. Io continuo a credere che a fronte del grave pericolo per la salute di tutti noi l’aspetto repressivo non debba essere la principale preoccupazione di chi sta in strada. Bisogna rispettare le regole perché si ha a cuore la propria salute, quella dei propri cari o di amici e conoscenti. Ci vuole responsabilità, non mi stancherò mai di ripeterlo”.