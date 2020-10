Calcio Femminile. Pareggio tra Napoli e Inter

Primo punto per il Napoli Femminile dopo tre sconfitte, ulteriori segnali di crescita ed il rammarico per una vittoria che – per quanto visto nel secondo tempo – sarebbe stata meritata. Marino, che non ha convocato Capparelli, Jansen e Mushtaq e che – in attesa del transfert di Huynh – deve fare ancora a meno di Cameron e Goldoni, ha optato per due fantasiste alle spalle di Chatzinikolaou (l’esordiente Jacynta e la “piccoletta” Nocchi).

Avvio tutto di marca ospite, complice anche la prestanza fisica di Mauro lì davanti. Bravissima la Perez, all’esordio in campionato, ad opporsi ad una conclusione del bomber nerazzurro, poi Di Marino salva a portiere battuto su una volée a colpo sicuro di Alborghetti. All’undicesimo Inter in vantaggio con un bel colpo di testa su azione d’angolo da parte di Bartonova. Il Napoli prova a reagire ma il vento contrario ferma molte iniziative delle azzurre che si vedono solo con Nocchi nel finale, destro dai venti metri e palla a lato.

Parte a razzo il Napoli nella ripresa: Oliviero calcia a botta sicura e Aprile ci mette i piedi, Errico ci prova dai sedici metri ed Aprile mette in angolo, Huchet sul corner seguente scheggia il palo di testa: incredibile, ma vero. Così all’ottavo arriva il pareggio: cross mancino di Di Criscio e piatto destro vincente in diagonale di Hjohlman. Tre minuti dopo, traversa scheggiata da Chatzinikolaou di testa su punizione di Errico, a dimostrazione della volontà del Napoli di tenere pigiato l’acceleratore. Al 19’ ancora Aprile protagonista sul mancino forte di Chatzinikolaou. L’Inter si rivede su azione d’angolo ma Perez devia fuori il destro di Moller Hansen. Decisivo il portiere del Napoli poco dopo su Alborghetti, conclusione a botta sicura da pochi metri ma poi ricomincia la pressione azzurra e Martinez nel finale viene anticipata da Aprile, che in uscita bassa protegge l’uno ad uno.

NAPOLI (3-4-2-1) Perez; Di Marino, Di Criscio, Oliviero; Hjohlman, Errico, Huchet (dal 38’ s.t. Beil), Cafferata; Nocchi (dal 27’ s.t. Martinez), Jacynta; Deppy. (Mainguy, Groff, Dalton, Beil, Nencioni, Risina, El Bastali, Kubassova). All.: Marino

INTER (4-2-3-1) Aprile; Brustia, Auvinen, Debever, Bartonova (35’st Merlo 13); Alborghetti, Catelli; Marinelli (24’st Pandini), Rincón, Møller; Mauro (15’st Tarenzi).

A disposizione: Gilardi, Marchitelli, Quazzico, Regazzoli, Pavan, Vergani. All.: Sorbi

ARBITRO: Moriconi di Roma 2 (Fontemurato-Ciancaglini)

MARCATORI: Bartonova (I) 11’ p.t., Hojhlman (N) 8’ s.t.

Note. Si è giocato a porte chiuse. Ammoniti: Oliviero (N). Rec. 1’ p.t., 3’ s.t.