SMCV. Si dimette la consigliera Angelino

Cambia il consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere. Si dimette la consigliera Katia Angelino, al suo posto entrerà Amelia Valletta. La surroga avverrà nella prossima Assise.

“Guardo al passato, al presente e soprattutto al futuro. E’ per questo motivo che ho deciso di dimettermi dalla carica di consigliere comunale di Santa Maria Capua Vetere – ha detto Angelino -. E’ stato per me un grande onore far parte di questa grande famiglia che governa la nostra città. Questa mia decisione non arriva come un fulmine a ciel sereno, tutt’altro. E’ una scelta ponderata che rappresentano per me, e per il mio gruppo consiliare, un punto di partenza verso un nuovo progetto e non un punto di arrivo. Sono stata eletta nel 2016 con la lista civica ‘Svolta Popolare’ e ora l’obiettivo, che poi è anche un nostro sogno, è quello di ricompattare la squadra che mi ha permesso di essere eletta 4 anni fa”.

“Sono sempre stata dell’idea che solamente insieme si riescono ad ottenere risultati. Solamente insieme si riesce a vincere. Darò l’opportunità ad un’altra componente del gruppo, Amelia Valletta, di sostituirmi in seno al consiglio comunale e di vivere l’esperienza di lavorare per il bene della nostra comunità. In questo momento mi preme ringraziare il sindaco Mirra, tutti i colleghi consiglieri e in particolar modo l’amico Fabio De Lucia. Per me non è solamente un collega, lo reputo un fratello maggiore col quale ho vissuto una esperienza fantastica per questi primi 4 anni di amministrazione. Ora ho un sogno: vedere questa nostra squadra crescere sempre di più, allargarsi a quelle competenze e professionalità di cui ha bisogno la nostra città, la nostra amata Santa Maria Capua Vetere”, ha concluso l’ormai ex consigliera.