Basket. Tre colpi per il roster della Juvecaserta Academy

La Ble Juvecaserta Academy ha inserito altri tre tasselli nel roster della squadra che parteciperà al prossimo campionato di serie C silver.

Il club bianconero ha, infatti, acquisito il diritto di tesseramento dei giocatori Salvatore Desiato, guardia play di 180 cm.; Bruno Del Vaglio ala di 194 cm.; Alessio Iavazzi, guardia play di 183 cm.

Salvatore Desiato nato a Maddaloni il 15 gennaio 1982 ha iniziato la sua carriera cestistica nelle fila del Maddaloni con cui ha esordito in serie B nella stagione 2005/2006. Negli anni successivi è stato protagonista nello stesso campionato anche con le maglie di Corato, Foggia, Martinafranca e Bisceglie prima del ritorno a Maddaloni in serie C nel 2012/13. Acquisita la promozione in B ha disputato con la squadra della sua città anche la stagione successiva. Ha vestito poi la maglia del S.Nicola basket in due stagioni non consecutive e lo scorso anno è stato tra i protagonisti del brillante campionato del Benevento, che non ha potuto festeggiare la promozione alla serie superiore solo per la traumatica interruzione a seguito del diffondersi del Coronavirus.

C’è solo Casapulla, invece, nell’esperienza di Bruno Del Vaglio in serie C. Nato a Caserta il 16 luglio 2001, dopo aver iniziato la carriera cestistica nelle fila della Lbl Caserta, è stato nelle ultime due stagioni protagonista del campionato under18 di eccellenza nelle fila dello Sporting Club Juvecaserta.

Suo compagno di avventura nello stesso campionato giovanile è stato Alessio Iavazzi, nato a Caserta il 26 settembre del 2002. Ha al suo attivo il debutto in serie B con la Decò Caserta nel 2018/19 e lo scorso anno ha esordito in A2, sempre con la maglia bianconera.