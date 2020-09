Aversa. Regionali Campania, Rascato: “Potere a Popolo cresce: continueremo battaglie come sanità, ambiente, scuola e lavoro”

“Potere al Popolo! ha partecipato con una sua lista alle elezioni Regionali 2020, presentando una lista anche nella provincia di Caserta e nei comuni del Basso Casertano. Facciamo un bilancio positivo della presenza della lista che ha confermato attraverso il conteggio dei voti il nostro piccolo radicamento. Il nostro Movimento nasce a livello nazionale recentemente, ha tre anni di vita; per questo riteniamo che il bilancio sia un riconoscimento agli interventi che stiamo compiendo sul territorio”. Così l’aversano Ernesto Rascato, candidato alle ultime regionali con Potere al Popolo a sostegno del candidato governatore Giuliano Granato. Rascato ha totalizzato 121 preferenze ad Aversa; invece per l’intera circoscrizione Caserta 377 preferenze. L’intera lista PaP per la provincia di Caserta (3.627 voti – 0,89%).

“Essendo stato anche capolista in provincia di Caserta, mi ritengo soddisfatto delle preferenze ricevute che sono sparse in tutti i comuni, dai grossi centri a quelli più piccoli e isolati. Il Covid e la stagione torrida non ci hanno permesso di svolgere una campagna elettorale come avevamo immaginato di compierla, nei luoghi di lavoro e di studio, nei quartieri e nelle piazze, affianco dei lavoratori e dei cittadini. Il voto di operai, studenti, precari, pensionati, ci da la possibilità di ben sperare in una crescita; il nostro progetto politico è di costruire una rappresentanza popolare tenendo conto della necessità delle classi subalterne, anche nel momento elettorale, in forma autonoma e indipendente dagli altri partiti che hanno rappresentato e rappresentano potentati, clan, clientele e comitati d’affari. Continueremo le nostre battaglie sull’ambiente, per sanità e scuola pubblica, per il lavoro anche dopo il momento elettorale”.