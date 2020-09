Regionali Campania, i dati ad Aversa: De Cristofaro primo; PD primo partito; exploit FdI

Si dovrà attendere ancora qualche ora per l’ufficializzazione dei seggi per la provincia di Caserta dove sono 8 gli scranni disponibili. In attesa dei dati ufficiali, andiamo a vedere nel dettaglio i risultati di lista e preferenze delle Regionali Campania nel comune di Aversa.

Liste. Primo posto per il PD che si attesta al 16.51%; secondo posto per il listino De Luca Presidente al 12.72%; terzo posto per Noi Campani (cartello politico di Clemente Mastella) con 11.88%; quinta posizione per FdI al 11.25%; sesto posto per il M5S – 11.24%; settimo posto per la Lega ferma al 9.29%; ottavo posto per Italia Viva – 5.43%; nono posto Forza Italia – 5.16%; decimo posto per Campania Libera – 4.66%; undicesima posizione per Potere al Popolo – 1.56%.

Preferenze candidati. Sul podio salgono Orlando De Cristofaro (Noi Campani) 1.926 preferenze; Stefano Graziano (PD) 1.527 preferenze; Alfonso Oliva (FdI) 1.213 preferenze.