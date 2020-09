Duplice omicidio a Lecce: una delle vittime è l’arbitro Daniele De Santis

Un uomo e un donna sono stati uccisi questa sera a Lecce. Le due vittime sono state raggiunte da numerose coltellate. L’uomo, Daniele De Santis, di 33 anni, era un arbitro di calcio e la donna, Eleonora Manta, di 30 anni, era la sua compagna.

Il dramma si è consumato in un palazzo situato all’incrocio tra via Gallipoli e via Montello. I cadaveri si troverebbero sulle scale del palazzo. Secondo prime frammentarie informazioni, si sarebbero sentite delle urla e poi alcuni testimoni avrebbero visto fuggire un uomo con in coltello. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

De Santis era conosciuto negli ambienti sportivi per essere un arbitro di calcio ed aver diretto in Lega Pro. Nel 2017 ha esordito in serie B col ruolo di quarto uomo in Pisa-Benevento. Sul posto si è recato il procuratore capo Leonardo Leone De Castris.