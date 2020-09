Covid-19 Casaluce, nuovo caso ma anche un guarito

“Comunico, con grande sollievo, che una persona, risultata precedentemente positiva, è completamente guarita, come risultato dal secondo tampone di controllo. Devo però, purtroppo informarvi che mi è stato segnalato un nuovo caso positivo da Covid 19”. Lo comunica il sindaco Tatone.

“Voglio rassicurare tutti che, l’nteressato, si era già posto in quarantena volontaria in attesa di essere sottoposto al rituale tampone, per cui, ha rinunciato a recarsi a votare e per questo gli esprimo la mia personale gratitudine. I sanitari competenti, hanno già provveduto a ricostruire i contatti tra il contagiato ed eventuali frequentazioni. La situazione attuale è la seguente: abbiamo 12 casi positivi di persone residenti a Casaluce e 2 casi positivi residenti a Casaluce ma in isolamento obbligatorio in altri comuni. Usare la mascherina e rispettando il distanziamento fisico significa avere rispetto per gli altri e per noi stessi”.