Servizi igienici: dagli asciugamani in carta ai gel igienizzanti, tutto l’indispensabile nel post Covid

La difficile situazione che l’Italia e il mondo stanno affrontando a causa del Covid-19 ha portato dei cambiamenti nella quotidianità di tutte le persone che devono seguire delle regole basi per contenere la diffusione del virus come, ad esempio, il distanziamento sociale e una corretta igiene delle mani. Inoltre, rispetto a prima sono sicuramente aumentate le norme che mirano a migliorare la pulizia degli ambienti, soprattutto i servizi igienici. In questi ultimi, i dispositivi che permettono di eliminare i batteri, come i gel igienizzanti, o i presidi monouso, che dopo il singolo impiego vengono gettati via, ad esempio gli asciugamani di carta, sono davvero indispensabili. Tale aspetto è tanto più rilevante quanto si parla di un luogo pubblico frequentato da numerose persone.

Cosa sono gli asciugamani di carta e come usarli

Gli asciugamani di carta sono dei panni capaci di assorbire e trattenere il liquido all’interno delle loro fibre e poi possono essere facilmente gettati via. Hanno la medesima funzione d i quelli tradizionali, ma sono realizzati in fibre di cellulosa che si smaltiscono facilmente. Tali presidi garantiscono un’igiene molto elevata in quanto sono usa e getta: ogni foglio viene usato da una singola persona e poi gettato via quindi non ci sarà alcun rischio di entrare in contatto con qualcosa di contaminato da altri.

Gli asciugamani di carta sono indispensabili in alcuni ambienti, basti pensare ai parrucchieri e agli estetisti, ma tornano sicuramente utili anche all’interno dei servizi igienici presenti in una casa privata, in un posto di lavoro o in un ambiente pubblico. Questi normalmente sono sistemati vicino ai lavandini per agevolare l’asciugatura delle mani e sono disponibili:

In rulli , quindi avvolti attorno a un cilindro di carta con zone pre-ritagliate per favorire gli strappi.

, quindi avvolti attorno a un cilindro di carta con zone pre-ritagliate per favorire gli strappi. Fogli singoli ripiegati che si possono anche sistemare all’interno di un dispenser.

Quando si decide di utilizzare gli asciugamani di carta bisogna tenere in considerazione anche i seguenti aspetti:

Grado di assorbenza dovuto al numero di veli.

dovuto al numero di veli. Grandezza di ogni strappo, in base alle esigenze personali e alla quantità di liquido che occorre assorbire.

Colore, infatti gli asciugamani usa e getta non esistono solo bianchi, ma sono molteplici i colori in cui attualmente vengono realizzati.

Gel igienizzanti:come scegliere i migliori

I gel igienizzanti sono dei prodotti che hanno una consistenza gelatinosa e sono in grado di disinfettare in modo efficace le mani. Devono essere versati sulla pelle asciutta e, per essere efficaci, occorre strofinarli bene sul palmo, sul dorso e tra le dita, fino a quando non si asciugano. Prima dell’acquisto è bene capire di quale gel si abbia bisogno.

Quelli che possono essere definiti presidi medici chirurgici e riportare la relativa norma di legge sono quelli che hanno tra gli ingredienti una percentuale di alcol superiore al 60%, che garantisce l’uccisione dei patogeni grazie anche alla presenza di acqua ossigenata.

Gli igienizzanti mani si possono distinguere l’uno dall’altro in base a:

Ingredienti , oltre quelli base di solito contengono anche degli estratti che ne migliorano la formulazione, rendendola meno liquida, ne modificano la profumazione e la consistenza sulla pelle. L’alcol infatti, se usato di frequente, potrebbe seccare le mani e indurle a screpolarsi, invece insieme ad altre molecole, come il glicerolo, tale azione è di molto diminuita.

, oltre quelli base di solito contengono anche degli estratti che ne migliorano la formulazione, rendendola meno liquida, ne modificano la profumazione e la consistenza sulla pelle. L’alcol infatti, se usato di frequente, potrebbe seccare le mani e indurle a screpolarsi, invece insieme ad altre molecole, come il glicerolo, tale azione è di molto diminuita. Capacità del contenitore e prezzo, acquistando una maggior quantità di gel igienizzante il costo a litro diminuisce. Quindi è una buona idea comprare ricariche consistenti per riempire più volte i vari dispenser che si hanno.

Per rendere luoghi frequentati da un gran numero di persone maggiormente sicuri, quindi, è indispensabile impiegare presidi monouso e prodotti in grado di disinfettare le mani, la parte del corpo che entra più facilmente in contatto con i patogeni.