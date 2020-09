Tramite lo sportello “La tua segnalazione” un lettore ci segnala una discarica a cielo aperto in via Dante.

Ecco il suo messaggio:

“Ecco come si è svegliata via Dante stamattina. Cambiato angolo per deposito. Soliti problemi della nostra amata Aversa: discariche a cielo aperto, auto in divieto di sosta, sensi unici non rispettati, musica ad alto volume fino a notte inoltrata. Chissà se un giorno riuscirà a prevalere il senso civico!”-