Covid-19, 76 casi positivi totali e due guariti ad Aversa

” Vi comunico che abbiamo altri due positivi, mentre è stata certificata la guarigione di un altro concittadino. Pertanto ad Aversa abbiamo 76 casi attualmente positivi e due guariti”. Lo comunica il sindaco Alfonso Golia.

“Ho firmato nuovamente l’ordinanza che promulga le disposizioni in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19 fino al 7 ottobre. Per questo motivo in città è fatto obbligo di usare le mascherine in ogni ora del giorno, anche all’aperto, nelle vicinanze di luoghi e locali aperti al pubblico e negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) ove si possano formare assembramenti di natura spontanea e/o occasionale. Si ribadisce inoltre l’obbligo di mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. Sono misure restrittive doverose alla luce dell’alto numero di contagi in città. Da parte nostra continuiamo a monitorare costantemente la situazione. Siate prudenti, usate le dovute precauzioni, rispettate le disposizioni vigenti. Grazie a tutti per la pazienza e la collaborazione”.