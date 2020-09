Aversa. Cannavale: “Entrata Comune abbandonata: è il biglietto da visita della nostra città”

“Tramite queste foto voglio denunciare lo stato di abbandono dell’entrata del nostro comune, mi chiedo se è possibile che i porticati siano usati come orinatoi, che nessuno abbia mai pensato di pulire e disinfettare, specialmente in questo momento. Possibile che le cose più semplici da fare, per i nostri amministratori, siano difficili? Possibile che anche la sicurezza venga trascurata? (vedi i bocchettoni dell’impianto antincendio che fine hanno fatto)”. Così, in una nota stampa, l’esponente FdI Aversa Pino Cannavale.

“Eppure non è difficile dare una ripulita ad un posto dove i cittadini si recano tutti i giorni per sbrigare le loro pratiche e trovare il loro comune in condizioni indecenti e non mi venite a dire che è colpa delle passate amministrazioni, lo stato di degrado della città di Aversa e sotto gli occhi di tutti incominciando dalla casa comunale. Speriamo che questa vergogna non continui nel tempo e che qualcuno intervenga al più presto per dare almeno la parvenza che non siamo un paese di zozzi”.