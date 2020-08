(VIDEO) Aversa. Covid-19, Golia: “Nessuna preoccupazione, tutto sotto controllo”

“Cinque nuovi casi, 61 casi totali registrati in città. Nessuna preoccupazione tutto sotto controllo. Vi invito a indossare sempre la mascherina. Evitiamo luoghi affollati”. Così il sindaco Alfonso Golia.

“A questo proposito è bene chiarire che il 95% di casi positivi che abbiamo in città è relativo a contagi provenienti da destinazioni vacanziere. Per lo più si tratta di under 30 maggiormente provenienti, dalla Sardegna Croazia Grecia e Spagna. È bene chiarire che la situazione al momento non è di emergenza, si tratta di contagi che come vi ho ripetuto più volte avevamo messo in conto e grazie alla collaborazione ed all’ottimo lavoro della nostra asl, stiamo riuscendo a isolare e contenere il contagio. Ma naturalmente non possiamo prevedere il futuro. Anche perché è bene sapere che in questo momento i tamponi che sta effettuando la Asl vengono fatti a persone asintomatiche. Se ricordate, durante il Lockdown avevamo concittadini colti da sintomi evidenti che richiedevano il tampone. Ora invece abbiamo esclusivamente persone asintomatiche o con sintomi lievi.

È questo il motivo per cui ho firmato l’ordinanza che impone l’uso della mascherina anche all’aperto e a tutte le ore. Non mi piace, non l’ho mai nascosto, ricorrere alle ordinanze restrittive, ma in questo caso stiamo avendo un aumento giornaliero costante dei casi e il fatto che non presentino sintomi significa che ci troviamo davanti a uno scenario nuovo in cui dobbiamo essere molto prudenti. Ecco perché vi dico: siate cauti e usate la mascherina ed evitate assolutamente gli assembramenti. Ve lo torno a ripetere: se vi trovate in un luogo particolarmente affollato, in questo momento quel luogo non è potenzialmente sicuro per voi. Eppure continuiamo ad affollare le arterie principali, quando vediamo i vigili, i volontari della Protezione Civile o le Forze dell’Ordine molte persone indossano la mascherina, per poi riabbassarla più avanti. Non è un gioco, non è che facendo così facciamo fesso il Sindaco…Riguarda la nostra salute! Noi non possiamo avere 55mila agenti, abbiamo il dovere di collaborare, ma più di ogni altra cosa perché comportamenti incauti mettono a rischio i nostri cari, i genitori, i nonni, i conviventi… Per favore vi chiedo quindi: indossate la mascherina ed evitate gli assembramenti”.

“Veniamo ora all’argomento scuola. Condivido con voi perplessità già espresse dall’ANCI Campania, riguardo l’apertura dell’anno scolastico il 14 settembre. Chiarisco subito che noi saremo pronti. Aversa è pronta nel momento in cui quella data dovesse essere confermata. Anche ad Agosto sono continuati sia i sopralluoghi che gli interventi nei plessi. Le mie perplessità, che condivido con i dirigenti scolastici, sono legate al legittimo dubbio e al buon senso, considerando che l’apertura avverrebbe per pochi giorni e l’attività didattica si interromperebbe di lì a poco visto che i plessi saranno interessati dagli adempimenti per le elezioni regionali e il referendum. Considerando che stiamo fronteggiando i casi dei rientri e tenuto conto dell’inevitabile aumento dei volumi di traffico e spostamenti legati all’apertura delle scuole, siamo dell’opinione che posticipare l’apertura a subito dopo le elezioni sarebbe la scelta più prudente. Ma, ripeto, noi saremo pronti. L’apertura dell’anno scolastico in sicurezza è la nostra priorità: già domani avrò nuovamente un incontro sia con i vertici della Asl che con i dirigenti scolastici per fare il punto della situazione. Cari concittadini, la settimana che ci aspetta e quella seguente saranno particolarmente attenzionate e dobbiamo usare la massima cautela, senza ansie, ma applicando le accortezze che oramai conoscete tutti. Mi raccomando”.