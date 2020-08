Casal di Principe. Covid-19, positivo il sindaco Natale

“Sono risultato positivo al tampone per il Covid”. Così Renato Natale, sindaco di Casal di Principe, annuncia la positività del tampone al covid-19.

Il primo cittadino casertano in questo momento si trova a Milano per motivi familiari: “ho avuto febbre per cui sono andato al PS per il tampone che è risultato positivo. Per ora resto in quarantena presso l’abitazione di mia figlia qui in provincia di Milano. Intanto sono state già avviate tutte le procedure di sicurezza sia per i contatti parentali che per la casa comunale. Andrà tutto bene, ma intanto vale sempre l’invito ad assumere comportamenti responsabili”.