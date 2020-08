Campania prima regione d’Italia per nuovi contagiati, Cerreto: “Lo sceriffo De Luca ora non parla?”

Il governatore De Luca ad oggi è riuscito a conquistare un altro record negativo, la regione Campania è la prima regione per numero di nuovi contagiati e batte la Lombardia non ostante i tamponi effettuati in Campania siano meno della metà rispetto a quelli effettuati in Lombardia.

“Di fronte al fenomeno dei nuovi contagi , siamo seriamente allarmati , ma De Luca stranamente, dopo averci abituato ai suoi sermoni iper restrittivisti, oggi appare sui social solo per prendersela con i ministri del suo governo, i venditori di cocco e i persuasori spirituali, invece di affrontare seriamente il problema che sta diventando enorme – dichiara il commissario di Fratelli d’Italia a Caserta, Marco Cerreto -. Era facile pontificare , quando il virus era concentrato in Lombardia e in Piemonte, ed ora che si sta espandendo in Campania, il sovrano è nudo e cela le sue responsabilità. Solo nella provincia di Caserta ci sono 351 contagiati, e questo è il dato che noi conosciamo rispetto ad una procedura di effettuazioni di tamponi che va a rilento e ad un flusso informativo di dati non sempre comprensibile. Chiediamo quindi immediatamente di aumentare i tamponi per monitorare al meglio il tracciamento dei contatti dei contagiati per cercare di arginare il fenomeno prima che la situazione divenga irreparabile”.