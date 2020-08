Benevento. Lega Campania: “Mastella, due pesi e due misure. Multe ai leghisti e nulla ai centri sociali”

“Mastella vuole mettere il bavaglio alla Lega non per la mascherina. Multa solo i leghisti in piazza e non i contestatori dei centri sociali. Due pesi e due misure per punire chi ha riempito la piazza con i colori della Lega. Contro l’arbitrio mastelliano ci rivolgeremo agli organi di giustizia. A Benevento vale la legge italiana o l’arbitro padronale di Mastella?”. Così in una nota il segretario regionale della Lega in Campania, on. Nicola Molteni e i parlamentari Pina Castiello e Gianluca Cantalamessa (in foto con Salvini).