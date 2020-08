Aversa. Fondi progetto e istituzione Consiglio Comunale Ragazzi: accolto emendamento del consigliere Dello Vicario

Nel corso del consiglio comunale tenutosi nella giornata di lunedì sull’approvazione del bilancio, tra i tanti emendamenti presentati, è stato accolto quello del consigliere Luigi Dello Vicario sullo Appostamento Fondi per il progetto e istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

“Il Consiglio Comunale dei Ragazzi dà voce ai bambini e ai ragazzi della città e favorisce la collaborazione tra scuole e l’Amministrazione Comunale. E’ composto da rappresentanti, che vengono nominati in ogni scuola partecipante e sono i portavoce dei propri compagni di classe. Mi auguro, che i ragazzi, che io definisco esseri puri, possano dare l’esempio a noi adulti nel modo di interpretare la politica e di sviluppare idee utili per la comunità e per la nostra Città” – dichiara il consigliere Dello Vicario.

“Il nostro Statuto lo prevede all’art. 47 con tre articoli. 1)-Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l’elezione del Consiglio Comunale dei Ragazzi; 2)-Il Consiglio Comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: Politica ambientale, Sport, Tempo libero, Giochi, Rapporti con l’associazionismo, Cultura, Spettacolo, Pubblica istruzione, Assistenza ai giovani e agli anziani, Rapporti con l’Unicef. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono disciplinati da apposito regolamento. Ancora oggi questo articolo dello Statuto è di grande attualità tanto che è doveroso complimentarmi con i Suoi estensori. Tale regolamento è stato ultimamente modificato dalla Commissione Politiche Sociali e si prevede che il progetto possa partire già dal 2020. Un grazie al Primo Cittadino e a tutti i Consiglieri per aver accolto la mia Proposta di Emendamento al Bilancio e alla Segretaria Comunale dr.ssa Anna Di Ronza e al Consigliere Giuseppe Stabile per aver ricordato mio padre Guido Dello Vicario, Presidente della Commissione Statuto, nella consiliatura del Sindaco dott. Gennaro Golia”.