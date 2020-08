Risparmi 2020: investire o no? 5 consigli di investimento con il broker regolamentato DBFX Trades

La domanda che ogni risparmiatore si pone è sempre la stessa: come ottengo un valore aggiunto per il mio denaro?

Lasciare i propri risparmi in un fondo deposito standard è un modo semplice per preservare il proprio denaro. Tuttavia, un po’ per i bassi tassi di interesse ed un po’ per le tasse applicate, i risparmi fermi non maturano un valore degno di nota.

In questo complesso 2020 fatto di montagne russe finanziarie si aggiunge un’ulteriore questione: è davvero un buon momento per investire e fare trading online?

Sì, se fatto con un broker regolamentato come DBFX Trades. È necessario, tuttavia, seguire alcune accortezze per ottenere il massimo valore dal proprio investimento.

Se si è inesperti, formarsi adeguatamente

Probabilmente non è la prima volta che viene riportato online, ma la formazione in ambito economico e una buona comprensione delle dinamiche di mercato sono fondamentali per intraprendere l’attività di trading. Proprio per questo motivo, per i nuovi iscritti, DBFX Trades mette a disposizione una vera e propria accademia del trading con materiali formativi aggiornati, grafici intuitivi ed approfondimenti su differenti tematiche, dai prodotti finanziari ai mercati mondiali.

Prestare attenzione alle regolamentazioni Il trading online è stato spesso – ed erroneamente – associato a truffe. È vero, molti piccoli risparmiatori sono incappati in situazioni spiacevoli, proprio per questo le istituzioni sono intervenute a regolamentare i broker online. DBFX Trades vanta un ambiente di trading equo, regolato da una rigida disciplina legale e stringenti norme anti frode atte a tutelare la salute finanziaria dei propri investitori.

Affidati al broker regolamentato DBFX Trades

Investire solo con una base di liquidità

In questo particolare momento storico investire una somma di denaro può far paura a tutti, anche agli investitori più navigati. Proprio per questo, al momento, a meno che non si riesca a comprendere bene il mercato dopo un periodo di formazione offerto dalla scuola di trading DBFX Trades, è preferibile investire solo con supporto di liquidità “effettiva”.

Attenzione al rapporto rendimento-rischio

Data la natura del trading online ed il momento storico in cui stiamo vivendo, è bene fare attenzione al rapporto rendimento-rischio. Un investitore alle prime armi preferirà, infatti, un investimento un po’ meno redditizio ma a basso rischio. A tal proposito, tra le piattaforme agglomerate nel broker DBFX Trades è presente “Social Trading”, utilissima piattaforma basata sul concetto di “condivisione di informazioni”. Un investitore alle prime armi può ispirarsi ad oltre 100 operazioni dei traders più esperti per ottenere un rendimento maggiore dal budget a disposizione.

Utilizzare i vantaggi con intelligenza

DBFX Trades offre numerosi vantaggi per i suoi investitori come costi di trading competitivi, leve finanziarie sui prodotti da 20:1 a 100:1, zero commissioni o altre tasse oltre gli spread minimi, elevata liquidità, tassi bassi ed un accesso ai mercati azionari mondiali con gli indici più popolari come il FTSE 100, il Nikkei Giapponese, il Nasdaq, l’S&P 500.

Gli investitori più esperti possono interfacciarsi con un ambiente di trading stimolante ed altamente tecnologico mentre i neofiti, prima di utilizzare prodotti come la leva finanziaria, possono fare affidamento su una formazione accurata e imparare ad utilizzare i vantaggi in maniera intelligente.

Un investimento può acquisire, quindi, un reale valore aggiunto se fatto con intelligenza e coscienza ed affidandosi ad un broker regolamentato come DBFX Trades.

Vieni a scoprire tutte le caratteristiche sul sito https://dbfxtrades.com/it/