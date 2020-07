Carinaro. Barbato: “Non facciamo ‘ingrassare’ l’avversario anzi in questo caso il ‘nemico’”

“Ascoltando gli ultimi consigli comunali e sentendo pure i pareri e le preoccupazioni di diversi amici, corre l’obbligo di fare un manifesto- una attestazione pubblica di tutti noi che abbiamo voluto, fatta nascere e sostenuta fino alla eclatante vittoria la lista Carinaro Rinasce. Dobbiamo sapere chi è a favore di questa amministrazione e chi contro!”. Così, in una nota, l’ex vicesindaco Giuseppe Barbato già amministratore per un ventennio al comune di Carinaro.

“Non è possibile che all’immobilismo della minoranza fa da contraltare un fuoco ‘amico’! Non è proprio immaginabile. Dobbiamo uscire da questo equivoco e se ci sono delle diversità di opinioni, di vedute si deve, anzi, dobbiamo riuscire a riportare tutto nell’alveo naturale che è quello che i Carinaresi ci hanno affidato lo scorso anno con una marea di consensi, quelli cioè della amministrazione Affinito. Mi appello al buon senso, alle intelligenze di voi tutti: non facciamo ‘ingrassare’ l’avversario anzi in questo caso il ‘nemico’. Il popolo di Carinaro, dopo la sonora sconfitta inflitta alla ‘signora’, si aspetta tanto da questa amministrazione, non vanifichiamo tutti gli sforzi profusi per la realizzazione di essa. Vi confido che il sottoscritto non si ferma, già ha iniziato il tam-tam nelle case e tra la gente e vi posso assicurare che il popolo sta con noi. Mi vogliate scusare ma avevo il dovere di farvi sapere il mio pensiero e quello di tanti altri sostenitori che come me sono preoccupati”.