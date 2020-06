Napoli. Castiello: “De Crescenzo merita intitolazione strada: Comune mantenga impegno”

“La penso esattamente come Paola De Crescenzo, la figlia del grande Luciano: a fronte delle conclamate pastoie burocratiche, per adesso va bene la targa ma, dal Comune, ci vuole uno sforzo in più per arrivare quanto prima ad intitolare a suo padre una strada di Napoli ed, in particolare, esaudendo un suo preciso desiderio, il vicoletto di Belledonne a Chiaia”. Lo ha dichiarato l’On. Pina Castiello, deputato campano della Lega.

“Napoli ha il dovere di eternare il ricordo di De Crescenzo nel migliore dei modi, poiché impagabili sono i meriti che lui ha avuto nell’affermazione dell’idea nel mondo di una Napoli dell’affetto,del sorriso e dell’amore,come disse Renzo Arbore nella sua orazione funebre. Il Comune avevo promesso, assumendo impegno solenne nel giorno del suo funerale nella basilica di santa Chiara, che a De Crescenzo sarebbe stata dedicata una targa.Tocca dunque rimboccarsi le maniche per superare gli impedimenti tecnici in fretta e chiudere subito il cerchio: al sindaco De Magistris e alla sua giunta rivolgo appello perché non lascino cadere il compimento di questo dovere nel dimenticatoio”.