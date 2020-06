Aversa. Mobilità sostenibile: accordo con Ingegneria

Entra nel vivo la collaborazione, già sancita con la firma dell’Accordo Istituzionale, tra l’amministrazione comunale di Aversa, guidata dal sindaco Alfonso Golia, e l’Università della Campania Luigi Vanvitelli.

In giunta è stata approvata la delibera, proposta dall’assessore all’urbanistica Eleonora Giovene di Girasole e dall’assessore all’ambiente Elena Caterino, con lo schema di accordo per lo “Sviluppo di studi e buone pratiche modelli innovativi per la mobilità sostenibile” che sarà sottoscritto dal primo cittadino.

“E’ nostra priorità – spiegano gli esponenti dell’amministrazione comunale- ripensare la mobilità cittadina puntando sulla mobilità sostenibile, che rappresenta un fattore fondamentale per lo sviluppo del territorio e per la tutela dell’ambiente. Abbiamo deciso di coinvolgere nuovamente il Dipartimento di Ingegneria, dopo la sottoscrizione dell’accordo per il rilevamento della rete idrica, in questa fase di studio e progettazione per giungere a proposte strategiche valorizzando il capitale umano e il bagaglio di conoscenze che c’è in città”.

L’accordo, che ha la validità di tre anni, prevede anche il ricorso a tesi di laurea, tesi di dottorato, tesi di master, ricerche e laboratori progettuali, sopralluoghi e campagne documentazione grafica e fotografica, eventi pubblici e prototipi sperimentali di intervento.