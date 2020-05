Bacoli. Nasce Alba Flegrea: “Ombrelloni e lettini gratuiti a medici ed infermieri”

Maggio 2020, nasce Alba Flegrea l’Associazione degli imprenditori balneari dell’area dei Campi Flegrei. Scopo dell’Associazione è tutelare gli interessi della categoria delle imprese balneari, turistiche e ricettive e promuovere lo sviluppo del territorio flegreo.

L’attività dell’Associazione Alba Flegrea parte subito con un’iniziativa solidale volta a offrire gratuitamente, a medici e infermieri, l’uso di ombrelloni e lettini delle strutture balneari dell’associazione, per tutta la stagione 2020. Già dal 30 Maggio medici e infermieri potranno prenotare, sulla piattaforma fastbeach.it, le attrezzature da spiaggia che gli stabilimenti balneari dell’Associazione hanno messo a disposizione per loro in forma gratuita: -1 ombrellone e 2 lettini, per gli stabilimenti più piccoli; -2 ombrelloni e 4 lettini, per gli stabilimenti più grandi. Basterà semplicemente prenotare e esibire il tesserino.

“La proposta dell’assemblea è stata accolta all’unanimità da tutti gli associati, l’iniziativa è un modo per ringraziare l’intera categoria dei medici e dei sanitari per il lavoro svolto, la grande prova di umanità, forza, pazienza e rispetto durante la fase di emergenza sanitaria dei mesi passati. Come vice Presidente dell’Associazione e come proprietario di una delle strutture associate, lavorerò in concerto con tutti gli altri imprenditori per garantire ai clienti il massimo grado di soddisfazione e di sicurezza e per valorizzare il territorio dei Campi Flegrei che ha tanto da offrire in termini di bellezze paesaggistiche, naturali e storico-culturali”, commenta Luca Iannuzzi, Vice Presidente dell’Associazione Alba Flegrea e proprietario del Nabilah.

Oltre allo storico Nabilah sono quindici in tutto le strutture balneari che hanno aderito all’iniziativa e che dal 30 Maggio aprono le prenotazioni sulla piattaforma www.fastbeach.it: Aqua beach, Beach Brothers, Capo Blanco, Lido Belvedere, Labelon Experience Beach Club, Lido Nazionale, Lido Saturday, Lido Turistico, Lido Virgilio, Misterò, Lost Paradise, Punta Pennadio lido, Sohal beach, Tibidabo, Villa Aragonese.

L’Associazione Alba Flegrea ha conferito durante l’assemblea la carica di socio onorario dell’Associazione, per essersi contraddistinto, nel corso della sua vita professionale e scientifica, nel campo del demanio e del patrimonio, del turismo, della tutela del territorio, della cultura e dell’associazionismo, all’avv. Domenico Ciccarelli, nominandolo Presidente.

“L’Associazione si prefigge l’obiettivo di tutelare la categoria in un’ottica del tutto nuova – spiega il Presidente Ciccarelli -, intendiamo collaborare con le istituzioni pubbliche deputate alla tutela del territorio per lo sviluppo sostenibile del territorio e del turismo. In quest’ottica stiamo al momento già fornendo la piattaforma di gestione delle prenotazioni e degli accessi al territorio a titolo gratuito per gli enti pubblici anche per la gestione delle spiagge libere e siamo certi che avremo lo stesso supporto e collaborazione dagli stessi”.

L’assemblea di Alba Flegrea, ha poi nominato vice Presidente dell’Associazione l’imprenditore Luca Iannuzzi e Luciano Santini. Infine, ha nominato membri del Consiglio Direttivo, gli imprenditori Antonio Spina e Giovanni Illiano. Nei prossimi giorni verrà annunciata la data della presentazione dell’Associazione agli imprenditori, agli organi di stampa e alle istituzioni pubbliche.