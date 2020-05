Aree interne e Zes, Lonardo: “Provenzano acceleri procedure distribuzione aiuti economici”

“Ho chiesto al ministro Provenzano come saranno distribuiti sul territorio i 300milioni che ha annunciato per le aree interne e se ci sia speranza anche per i piccoli Comuni, e le città come Benevento ed Avellino… ha risposto che i fondi ci sono e di voler raccordarsi con i sindaci per decidere insieme priorità e criteri”. Così la senatrice Sandra Lonardo Mastella al termine dell’incontro Skype con il responsabile del ministero per il Mezzogiorno organizzato dai Gruppi di Fi Senato/Camera.

“È stata una discussione proficua, concreta. Al ministro ho anche chiesto di accelerare le procedure per le Zes, unico strumento per attrarre nuovi investimenti nel Mezzogiorno. Ha dichiarato che a breve ci saranno le nomine dei Commissari per superare gli attuali ritardi. Ho sollecitato risposte per i territori tanto per superare ritardi infrastrutturali che impediscono lo sviluppo. Il ministro ha assunto degli impegni speriamo che quanto prima arrivino le risposte”.