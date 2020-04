Coronavirus, Lega Campania: “De Luca tante chiacchiere, fatti zero. Nessuno ha visto un euro”

“Il presidente De Luca, forse affascinato dal duo Casalino-Conte regala tanti show ma fatti zero. In Campania nessuno ha ancora visto un euro: i sindaci, le aziende, le famiglie. Le mascherine per i medici e per gli infermieri continuano a mancare. Attendere la fine di aprile o l’inizio di maggio per i dispositivi di tutela, come annuncia il governatore, è tardi”. Lo dichiara il Coordinamento regionale della Lega in Campania a commento alle parole del presidente Vincenzo de Luca.

“Ad oggi non risultano ancora esami e tamponi per i medici. I sindaci non hanno ancora visto un euro, né da Governo, né da Regione. Le RSA di Ariano Irpino e di Benevento sono oggetto di indagini della magistratura sulla gestione sanitaria. Tante energie per nuovi ospedali COVID e intanto abbiamo strutture abbandonate o mai aperte. De Luca come Conte, tanti video messaggi e pochi fatti. Al momento solo riposte confuse alle problematiche reali dei territori”.