Coronavirus in Campania, Zinzi: “Prevedere un sostegno concreto per gli informatori scientifici”

“A seguito dei provvedimenti messi in campo per contrastare la diffusione del Coronavirus ci sono intere categorie lavorative in difficoltà per le quali non sono state poste in essere specifiche misure di sostegno. E’ il caso ad esempio degli informatori scientifici del Farmaco le cui attività sono state espressamente sospese fino al 15 aprile, ma che non risultano essere destinatari di alcuna misura economica compensativa. In previsione di una nuova sospensione, De Luca riveda la sua posizione consentendo in sicurezza la ripresa dell’attività oppure offra un concreto sostegno agli informatori scientifici”. Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi che ha protocollato un’interrogazione avente ad oggetto “Emergenza Covid19. Chiarimenti sul blocco delle attività degli Informatori Scientifici del Farmaco”.