(VIDEO) Aversa. Coronavirus, intensificati controlli e checkpoint

Oggi si è riunito il Centro Operativo Comunale (COC) per fare il punto sulle criticità del weekend.

“In sintonia con le FF.OO. saranno potenziati i controlli e saranno istituiti checkpoint. Tutti gli uomini saranno in campo. Mi sembra inutile e superfluo dirvi che se non avete un motivo di necessità urgente, dovete restare a casa”. Lo dichiara il sindaco di Aversa Alfonso Golia a margine della riunione del Coc della città normanna.

“Sono giorni cruciali per l’emergenza Coronavirus e perciò fino a lunedì saranno intensificati i controlli della Polizia municipale. È il momento del massimo rigore, non possiamo sprecare un mese di sacrifici. È Pasqua ma bisogna restare assolutamente nella propria abitazione. Cona chiusura delle attività normalmente aperte non ci sono scuse per stare in strada salvo casi di reale necessità”.