Volley. Settima meraviglia gialloblu: Bellizzi batte Phoenix Caivano

Si aggiunge un’altra perla, la settima, alla meravigliosa collana di vittorie consecutive con cui il Volley Bellizzi ha iniziato la propria stagione. Le gialloblu si impongono con un perentorio 0-3 sul campo del Phoenix Caivano e mettono il settimo sigillo stagionale. Il successo è frutto di una prestazione senza sbavature per Boninfante e compagne, padrone della gara dal primo all’ultimo punto. Con questa vittoria, le ragazze di coach Meneghetti salgono a quota 20 punti in classifica e si confermano prime della classe.

LA CRONACA

Alla palestra “Don Milani” di Caivano, l’andamento del match è chiaro fin da subito. La capolista si presenta sul parquet con grande concentrazione e determinazione. Le ospiti provano, con successo, ad imporre ritmo e gioco alle avversarie. La buona fase di ricezione, permette a Memoli di smistare palloni precisi e mettere in condizione l’attacco di avere percentuali alte. La resistenza di Caivano dura poco, col primo set che va in archivio con un netto 15-25.

Nel secondo set lo spartito della gara non cambia. È sempre Bellizzi a menare le danze, con Verderame, Memoli e Pascale vere spine nel fianco della difesa di casa. Caivano fa grande fatica a trovare le giuste contromisure e scivola subito indietro nel punteggio. Con grande personalità, Bellizzi acuisce le difficoltà incontrate dalle ragazze di coach Galli, dando sempre più ritmo ed intensità al proprio gioco grazie anche agli innesti dalla panchina. Così, anche il secondo set si conclude in favore di Bellizzi (14-25), che si porta avanti di due set a zero.

Nel terzo parziale, Caivano trova la forza per una reazione d’orgoglio che crea non poche difficoltà alle viaggianti. Nonostante qualche errore di troppo, le padrone di casa lottano punto a punto con la capolista ed arrivano a giocarsi il set fino in fondo. Nel momento clou, però, è Bellizzi a trovare lo spunto vincente e a chiudere sul 22-25 in proprio favore. Lo 0-3 finale consegna il settimo successo di fila alle ragazze di coach Sergio Meneghetti, che mettono altri 3 punti in cassaforte e tengono salda la vetta della classifica.

IL TABELLINO

Phoenix Caivano – Volley Bellizzi 0-3 (15-25, 14-25, 22-25)

Phoenix Caivano

Argiento 3, Topa 1, Pepe 11, Troise, Falco (C) 4, Libero (L), Cappiello 7, Serra (L), Mugione 1, Laezza A., Saporito 3, Laezza S. 1, Donadio, Santoro. Coach: Antonio Galli.

Volley Bellizzi

Memoli A. 3, Pascale 8, Mazzella 3, Coralluzzo, Boninfante (C) 2, Verderame 13, Montone (L), Memoli F. 8, Memoli Fra. 2, Ronca 1, Somma 1, Basso (L). Coach: Sergio Meneghetti.